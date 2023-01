Bürgermeister Claus Lass wunderte sich zunächst, dass auch in Breklum das Ortsschild an der B5 fehlt. Foto: Udo Rahn up-down up-down Rätsel um Ortsschilder Ortsschilder-Klau: Nicht nur in Hattstedt wurde zugeschlagen - überraschende Erklärung Von Ilse Buchwald | 16.01.2023, 13:08 Uhr

In der vergangenen Woche verschwand in Hattstedt ein Ortsschild. Doch dann schienen die unbekannten Langfinger auch in Breklum zugeschlagen zu haben. Bürgermeister Claus Lass ging der Sache nach und fand die „Schuldigen“.