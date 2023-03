Die Polizei ermittelt in Bohmstedt Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Polizei in Nordfriesland Diebe in Bohmstedt: Pedelec gestohlen, Zeugen gesucht Von Husumer Nachrichten | 16.03.2023, 12:45 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen (14. März) wurde aus einem Carport in Bohmstedt ein Pedelec gestohlen. Die Täter flüchteten in einem weißen Transporter. Die Polizei sucht Zeugen.