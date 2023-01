Symbolbild Polizei. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Dumme-Jungen-Streich? B5 in Hattstedt: Diebe schrauben Ortsschild ab Von Frank Spyra | 12.01.2023, 17:16 Uhr

Am Ortsausgang in Hattstedt in Richtung Struckum haben Unbekannte das Ortsschild abmontiert. Bürgermeister Ralf Jacobsen ärgert sich, bleibt aber gelassen.