Die Polizei in Bredstedt bittet um Hinweise zum Unfallhergang in Breklum. (Symbolbild) Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE

Verkehrsunfall im Raum Bredstedt Von Audi geschnitten – 14-Jähriger auf E-Roller verletzt sich bei Ausweichmanöver in Breklum Von Frank Spyra | 04.07.2023, 16:03 Uhr

Ein 14-Jähriger wurde bereits am 30. Juni bei einem Verkehrsunfall in Breklum verletzt. Er stürzte bei dem Versuch, einem entgegenkommenden Audi auszuweichen. Die Polizei in Bredstedt sucht Zeugen.