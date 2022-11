Cindy Züge, Leiterin des JuZ Bredstedt, hat schon mehrfach um Unterstützung gebeten. Foto: Udo Rahn up-down up-down Beschluss im Sozialausschuss Auch Pöbeleien kommen vor: Welche Hilfe Leiterin Cindy Züge im Jugendzentrum Bredstedt jetzt erhält Von Udo Rahn | 03.11.2022, 17:32 Uhr

Eine Fülle von Aufgaben fallen im JuZ in Bredstedt an. In 30 Stunden ist das nicht zu schaffen, sagt die Leiterin. Wo es sonst noch zu Problemen kommt und welche Lösung die Politik vorschlägt.