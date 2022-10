Die Leidenschaft von Jutta Iversen (l.) und Tina Staupe ist die Natur. Sie freuen sich über die gigantische Königskerze Foto: Udo Rahn up-down up-down Sehenswerter Garten in Bredstedt Wildblumenoase am Mühlenteich ist preisgekrönt – dort gibt es jetzt eine Staudenbörse Von Udo Rahn | 18.10.2022, 11:40 Uhr

Viele einheimische Wildblumen haben ihren Platz in dem von Catharina Staupe und Jutta Iversen verantworteten Garten in der Nähe des Mühlenteichs in Bredstedt. Dort findet am 22. Oktober eine Staudenbörse statt.