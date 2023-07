Night-Life in BRedstedt? Fehlanzeige. Viele Bredstedt wünschen sich eine Bar. (Symbolbild) Foto: Christophe Gateau up-down up-down Night-Life in Bredstedt Ausgehen in Bredstedt? Das sagen Bredstedter über ihr Nachtleben Von Lia Mo | 11.07.2023, 11:22 Uhr

Heiße Swing-Rhythmen und Schampus aus dem Damenschuh? Nicht in Bredstedt, denn was der Stadt fehlt, ist ein Nachtleben, glaubt man der Einschätzung der Menschen, die shz.de in Bredstedt befragt hat.