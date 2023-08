Party in Nordfriesland Wie Uwe Omega seit fast 50 Jahren die Blaue Eule in Bredstedt prägt Von Frank Spyra | 04.08.2023, 18:53 Uhr Uwe Marxen ist seit den 70er Jahren DJ in Nordfriesland. Viele kennen ihn unter dem Namen „Uwe Omega“. Seit 2015 ist er Besitzer der Blauen Eule in Bredstedt. Foto: Frank Spyra up-down up-down

50 Jahre Party, in unterschiedlicher Besetzung und unter verschiedenen Namen: Das ist die Blaue Eule in Bredstedt. Uwe Marxen, dem der Laden gehört, hat sie alle mitgemacht – und all die Jahre selbst aufgelegt.