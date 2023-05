Beamten der Bundespolizei wurden am Mittwoch, 3. Mai, zu einem Notfall am Bahnhof von Bredstedt gerufen – es lag allerdings gar kein Notfall vor. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Polizei und Feuerwehr Bredstedt: Kinder betätigen Notruf – ohne Notfall Von Husumer Nachrichten | 04.05.2023, 13:59 Uhr

Am Bahnhof in Bredstedt rief ein Kind über die Notruftaste des Fahrstuhls dort am Mittwoch, 3. Mai, Polizei und Feuerwehr. Allerdings lag gar kein Notfall vor, wie die Polizei mitteilt.