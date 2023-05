Constanze Rusack (l.) , Jonathan Schwartz, Elias Volquardsen und Manuel Rusack bei den Proben zu „Drei Kerle und ein halber“ Foto: Halligtorbühne Bredstedt up-down up-down Theater in Bredstedt Neues Stück: Halligtor-Bühne spielt „Drei Kerle und ein halber“ Von Frank Spyra | 22.05.2023, 15:19 Uhr

Was als Flucht beginnt entwickelt sich zum Verwirrspiel, hat ernste Momente, bleibt aber weitestgehend witzig. So ungefähr beschreibt Susanne Eggeling von der Halligtorbühne in Bredstedt das neue Stück. Am 2. Juni ist Premiere.