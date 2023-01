Stephanie Keden ist suchtkrank. bis vor zwei Jahren begleitete 53-Jährige der Alkohol. Später kamen Opiate dazu. Foto: Frank Spyra up-down up-down Alkohol und Abhängikeit Bredstedt: Stephanie Keden ist abstinent – und führt doch ein Leben mit der Sucht Von Frank Spyra | 12.01.2023, 19:37 Uhr

Als sie aufwuchs, war Alkohol in ihrem familiären Umfeld normal. Stephanie Keden hat ein Leben lang gebraucht, um sich davon loszusagen. Heute wohnt sie in einer Einrichtung in Bredstedt und entwickelt Schritt für Schritt eine neue, gesunde Normalität.