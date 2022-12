Petra Volquardsen genießt die Atmosphäre auf dem Bredstedter Weihnachtsmarkt. Foto: Udo Rahn up-down up-down Auf einen Punsch mit ... Petra Volquardsen von der Bredstedter Tafel: „Die Arbeit ist mir ein Herzensanliegen geworden“ Von Udo Rahn | 20.12.2022, 14:24 Uhr

In unserer Serie „Auf einen Punsch mit ...“ erklärt Petra Volquardsen, Kassenwartin der Bredstedter Tafel, worin die Bedeutung der Tafel liegt, was ihr das liebste an Weihnachten ist und was sie einmal gemacht hat, bevor sie mit dem Ehrenamt durchstartete.