Die Kita in der Bredstedter Westerstraße wurde 1979 gebaut. Ein damals noch gebräuchlicher Baustoff: Asbest. Die Faser wurde nun bei Sanierungsarbeiten gefunden. (Archivbild) Foto: ADS-Grenzfriedensbund e.V. up-down up-down ADS-Kita in Bredstest Westerstraße: Nach Wasserschaden und Schimmel jetzt auch Asbest gefunden Von Frank Spyra | 23.02.2023, 17:40 Uhr

Bis zum Sommer sollte der Schimmel in der ADS-Kita in der Bredstedter Westerstraße entfernt sein. Jetzt wurde Asbest entdeckt. Alle Kinder müssen die Einrichtung jetzt verlassen – und das für Monate über den Sommer hinaus, so Bürgermeister Christian Schmidt (CDU).