In Bordelum soll Wohnraum entstehen. Dafür vorgesehen ist die sogenannte Ketelsen-Fläche. (Symbolbild) Foto: Volkert Bandixen Wohnen in Bordelum Neue Gemeindevertretung will Wohnraum auf der Ketelsen-Fläche schaffen Von Frank Spyra | 19.06.2023, 17:54 Uhr

Seit Jahren liegt die sogenannte Ketelsen-Fläche in West-Bordelum brach. Mit der neuen Gemeindevertretung kommt Bewegung in die Sache. Bau- und Finanzausschuss sollen beraten, dann könnte es an die Ausschreibung gehen.