Lost Place in Bordelum Was geht künftig im Bunker Stollberg? Von Frank Spyra | 22.10.2023, 16:17 Uhr Der Eingang zur Bunkeranlage Stollberg. Die Gemeinde Bordelum sucht nach einer Nachnutzung. Foto: Tade Petersen up-down up-down

Die Gemeinde Bordelum will den Bunker am Stollberg wieder in Betrieb nehmen. Die Frage ist nur: Wofür soll die Anlage genutzt werden?