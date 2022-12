Das Hattstedter Feuerwehrgerätehaus wird im Katastrophenfall Dreh- und Angelpunkt für Einsätze sein. Wehrführer Hartmut Sethe (l.) und Bürgermeister Ralf Jacobsen mit dem Notstromaggregat. Foto: Udo Rahn up-down up-down Wenn der Strom ausfällt Hattstedt im Blackout: Gemeinde hat Arbeit am Notfallkonzept gestartet Von Udo Rahn | 08.12.2022, 13:04 Uhr

Wie geht man eigentlich mit einem lang anhaltenden und flächendeckenden Stromausfall, dem gefürchteten Blackout, um? Eine Frage, die in diesen Krisenzeiten landauf, landab, häufiger gestellt wird. So auch in Hattstedt.