Foto: Elisabeth Haarmann Natur in Nordfriesland Die bunte Welt der Insekten: Nordstrander Biologe stellt sie in seinem Buch vor Von Elisabeth Haarmann | 24.07.2023, 14:02 Uhr

Wie lange ein Zitronenfalter lebt und was ein westlicher Bartläufer ist, das erfährt man in dem Buch „600 coole Krabbler“ des Biologen Armin Rose. In seinem Garten auf Nordstrand ist er mit seinen Kindern auf die Pirsch gegangen.