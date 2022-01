Feuerschein war Heckwarnleuchte : Brandeinsatz in Lauenburg hatte einen kuriosen Grund

Die Freiwillige Feuerwehr Lauenburg rückte zu einem Brandeinsatz aus, der keiner war. Der Auslöser des Alarms war kurios.

19. Januar 2022, 10:47 Uhr

Zu einem Brandeinsatz mit unerwartetem Ausgang wurden die Feuerwehrleute in Lauenburg in der Nacht zum Mittwoch, 19. Januar, alarmiert. An der Blumenstraße sollte es in einem Fachwerkhaus einen Zimmerbrand geben, hieß es in einem Notruf. Die Integrierte Regional-Leitstelle Süd in Bad Oldesloe alarmierte daraufhin gegen 22.40 Uhr die Wehr Lauenburg und den Rettungsdienst aus Basedow. Auch die Polizei rückte an.

Wir konnten an einer Fassade einen orangen blinkenden Lichterschein feststellen. Lars Heuer, Feuerwehrchef

Die Erkundung an der angegebenen Adresse durch die Feuerwehrleute führte dann zunächst zu keiner Feststellung. Die Anschrift wurde noch einmal auf ein in zweiter Reihe gelegenes Haus geändert. „Wir hatten einen Anruf von weiter weg, in dem uns ein Flackern wie Feuer gemeldet wurde“, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Man ging von einer ernsten Lage aus und löste den Alarm aus.

„Wir konnten an einer Fassade dann schließlich wirklich einen orangen blinkenden Lichterschein feststellen, den wir einem Rettungswagen, der unterhalb an der Neustadt im Einsatz war, zuordnen konnten“, sagte Lars Heuer. Der Chef der Feuerwehr leitete den Einsatz der 40 mit sieben Fahrzeugen angerückten Feuerwehrleute.

Auch zweiter Einsatz war überflüssig

Die Leitstelle rief daraufhin bei der Anruferin zurück, die jedoch weiterhin überzeugt war, es würde noch immer brennen. Heuer: „Da hat die Leitstelle dann den Rettungswagen angefunkt, er möge seine Heckwarnlichter einmal ausschalten. Als das erfolgt war, wurde die Anruferin noch einmal befragt und sie sagte dann, jetzt wäre das Feuer aus.“

Die ehrenamtlichen Retter der Stadt konnten den Einsatz beenden und wieder ins Bett gehen. Bis sie gegen 5.30 Uhr zu einem Industriebetrieb ausrückten, weil dort irrtümlich die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.