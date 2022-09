Lindau, Deutschland 28. August 2022: Themenbilder - Symbolbilder - Polizei Blaulicht - 2022 Ein Einsatzfahrzeug der Poli Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Polizei sucht nach Zeugen Schwerer Raub auf eine Tankstelle in Kiel Von dpa | 14.09.2022, 15:25 Uhr

Am Dienstag, 13. September, kam es am Abend zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Kiel. Die Polizei sucht nach Zeugen.