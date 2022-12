Die Polizei sucht Zeugen Symbolfoto: Manu Schmickler up-down up-down Zeugen gesucht Auto in Halstenbeker Wohngebiet gestohlen Von Manu Schmickler | 08.12.2022, 17:45 Uhr

Am Mittwochabend fiel der Verlust in Halstenbek auf: Am Hagenwisch in Halstenbek ist zwischen Montag- und Mittwochabend ein Hyundai gestohlen worden.