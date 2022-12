Foto: Florian Sprenger Verkehr in SH und HH Schnee und Glätte sorgen für zahlreiche Unfälle – eine Person stirbt bei Unfall nahe Hamburg Von shz.de, Florian Sprenger | 16.12.2022, 07:20 Uhr

Schnee und Eis sorgten in der Nacht und am Morgen für Unfälle. Ein Mann starb bei einem Frontalzusammenstoß. Ein Sattelzug blockierte in der Nacht die Kieler Straße bei Bredenbek.