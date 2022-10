Im Halstenbeker Hagenwisch wurde ein Auto aufgebrochen. Symbolfoto: Friso Gentsch up-down up-down Polizei sucht Zeugen Werkzeug aus Transporter in Halstenbek geklaut Von Manu Schmickler | 26.10.2022, 16:36 Uhr

Am Hagenwisch in Halstenbek ist in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen aus einem Transporter Werkzeug gestohlen worden.