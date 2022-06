An allen drei Unfallfahrzeugen entstanden Totalschäden. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Rettungsdienstmitarbeiter verletzt Vorfahrt an Kreuzung missachtet: Drei Schwerverletzte Von Florian Sprenger | 25.06.2022, 17:51 Uhr

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Süderhastedt (Kreis Dithmarschen) wurden am Samstagnachmittag vier Menschen zum Teil schwer verletzt.