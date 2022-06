Am Samstagmittag beobachteten mehrere Zeugen am Strand von Heidkate, wie ein Schwimmer in Not geraten war und verständigten den Rettungsdienst. Rettungskräfte von Feuerwehr, DLRG, DGzRS und der Polizei, sowie der Rettungshubschrauber „Northern Rescue 1“ begannen sofort mit der Suche nach der vermissten Person.