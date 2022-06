Die Feuerwehrleute zogen den deformierten Wagen dann mit einer Winde langsam auseinander, um den massiv eingeklemmten Mann befreien zu können. FOTO: Timo Jann Unglück bei Dassendorf Schwarzenbeker nach Unfall auf der B207 in Lebensgefahr Von Timo Jann | 10.06.2022, 17:32 Uhr | Update vor 17 Min.

Der Mann geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. In dem Moment war dort ein Trucker mit seinem 15-Tonner in Richtung Bergedorf unterwegs. Mehrere Feuerwehren und Rettungsteams eilten zur Unfallstelle.