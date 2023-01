Bei einem Einsatz in Schwarzenbek traf die Feuerwehr auf einen Mann mit brennender Zigarette im Bett. Foto: IMAGO/xcitepress/christian essler up-down up-down Einsatz in Schwarzenbek Mann schläft mit Zigarette im Bett ein - Rauchmelder löst aus Von Patrick Niemeier | 09.01.2023, 16:44 Uhr

Rauchmelder können Leben retten. So wohl auch in diesem Fall. Laut der bisherigen Erkenntnisse war ein Mann nämlich in Schwarzenbek mit angezündeter Zigarette eingeschlafen und hatte so seine Bettdecke angezündet.