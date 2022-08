Polizei bittet um Mithilfe: 72-Jähriger aus Kiel vermisst. FOTO: IMAGO/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Polizei bittet um Mithilfe Seit dem Wochenende: 72-jähriger Mann aus Kiel-Russee vermisst Von shz.de | 18.08.2022, 13:24 Uhr

Seit Sonntag wird der 72 Jahre alte Klaus-Dieter K. aus Kiel-Russee vermisst. Zuletzt gesehen wurde der Mann Sonntag an seiner Wohnanschrift in der Straße Am Blöcken. Klaus-Dieter K. ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.