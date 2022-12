Die Polizei mahnt zu Vorsicht, was Gerüchte rund um Mitschnacker in sozialen Medien angeht Foto: imago/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Mann spricht Mädchen an Mitschnacker in Geesthacht? Polizei mahnt zur Vorsicht, warnt aber vor Gerüchten in sozialen Medien Von Patrick Niemeier | 20.12.2022, 16:24 Uhr

Nachdem eine Sechsjährige in Grünhof-Tesperhude berichtete, dass sie von einem fremden Mann angesprochen worden sei, brodelt die Gerüchteküche in Geesthacht und Umgebung. Das führt auch zu Falschmeldungen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und warnt gleichzeitig vor falschen Behauptungen in den sozialen Foren.