Zwei Menschen kostete ihre Fahrt im Regionalzug von Kiel nach Hamburg das Leben. Foto: Jonas Walzberg up-down up-down SH nimmt Anteil Nach Messerattacke von Brokstedt: Trauerbeflaggung am Donnerstag Von Raissa Waskow | 25.01.2023, 21:52 Uhr

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug sind am Mittwoch bei Brokstedt zwei Menschen tödlich verletzt worden. Sieben Bahnreisende wurden verletzt – drei davon schwer. Am Donnerstag plant Innenstaatssekretärin Magdalena Finke deshalb eine Trauerbeflaggung.