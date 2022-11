Die Kieler Polizei fand einen bewusstlosen Mann auf dem Gehweg und reanimierte ihn. Symbolfoto: Daniel Karmann up-down up-down Kiel Gaarden Bewusstlos und unterkühlt: Mann wird trotz des starken Verkehrs erst von der Polizei entdeckt und reanimiert Von shz.de | 24.11.2022, 11:27 Uhr

Eine Streifenwagenbesatzung des 4. Reviers in Kiel hat eine hilflose, unterkühlte Person auf einem Gehweg in Gaarden entdeckt und gerettet. Es sein „traurig“, dass niemand die Notlage des Mannes vorher niemand gemeldet habe, so die Beamten. Durch glückliche Umstände wurde er gerettet.