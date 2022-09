Schwerer Unfall am Freitagnachmittag zwischen Sibstin und Klein Schlamin. Aus noch ungeklärter Ursache überschlug sich ein Auto und blieb auf dem Dach liegen. Foto: Arne Jappe (arj) up-down up-down Kontrolle verloren Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt Von Arne Jappe | 09.09.2022, 20:21 Uhr

Schwerer Unfall in Sibstin in der Gemeinde Altenkrempe: Ein junger Mann verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus.