Uneinsichtige Verkehrsteilnehmer und ein Haftbefehl: Polizeikontrolle an der Alten Schwentinebrücke Von shz.de | 25.10.2022, 12:16 Uhr

Seit Mai ist die Durchfahrt für Autos und LKW an der Alten Schwentinebrücke in Kiel verboten. Daran halten sich aber längst nicht alle, wie die Polizei am Donnerstag feststellte.