Polizei sucht Zeugen: Wer hat am Freitag im Finkeneck verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Zeugen gesucht Versuchter Einbruch in Rellinger Wohnsiedlung Von Manu Schmickler | 09.01.2023, 16:25 Uhr

In Rellingen versuchten am Freitag Unbekannte, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie scheiterten an einer gut gesicherten Haustür.