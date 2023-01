Die Halstenbeker Feuerwehr rückte am Sonnabend zu einem Feuer aus und entdeckte einen Wasserschaden. Symbolfoto: Manu Schmickler up-down up-down Feuerwehreinsatz in Halstenbek Brand-Alarm in Halstenbek entpuppt sich als Wasserschaden Von Manu Schmickler | 08.01.2023, 13:01 Uhr

Knall und Rauch – das war es, was die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Halstenbek am späten Sonnabendabend der Feuerwehr meldete. Die entdeckte schließlich einen großen Wasserschaden.