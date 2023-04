Die Feuerwehr wurde vor Ort mit einer dichten Rauchwolke konfrontiert. Foto: Timo Jann up-down up-down Feuer in Grabau bei Schwarzenbek Imker will Schädlinge ausräuchern - und setzt Schuppen in Brand Von Timo Jann | 18.04.2023, 13:49 Uhr

30 Feuerwehrleute waren am Dienstag in Grabau bei Schwarzenbek im Einsatz. Ein Imker hatte offenbar versucht, Bienenvölker von Milben zu befreien. Dazu entfachte er ein Feuer - wenig später stand der Schuppen in Flammen.