Fehmarn: Mann will übers Dach in seine Wohnung klettern und stürzt ab Von dpa | 06.06.2023, 13:40 Uhr

Ein 20-jähriger Mann ist am Montag in Burg auf Fehmarn bei dem Versuch, über das Dach in seine Wohnung zu klettern, abgestürzt. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kieler Spezialklinik geflogen.