In diesem Wohnhaus sollte es laut Anrufer eine Geiselnahme geben. Foto: Danfoto up-down up-down Großeinsatz für die Polizei Angebliche Geiselnahme in Kiel-Russee: Anruf stellt sich als Fake heraus Von Daniel Friedrichs | 21.12.2022, 20:50 Uhr

Am Mittwochabend sorgte ein Anruf in Kiel für einen Großeinsatz der Polizei, an dem auch das SEK beteiligt war. Doch vor Ort nahmen die Geschehnisse eine Wendung.