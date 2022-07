Der lebensgefährlich verletzte Junge wurde nach dem Unfall in Büchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. FOTO: Christoph Leimig up-down up-down Unfall beim Waldschimmbad Lebensgefährlich verletzt: Achtjähriger Junge in Büchen von Auto erfasst Von Patrick Niemeier | 12.07.2022, 12:39 Uhr

Ein Autofahrer übersah offenbar einen Vater mit zwei Kindern auf dem Fußgängerweg in Richtung Parkplatz am Waldschwimmbad in Büchen.