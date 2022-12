Feuerwehrleute vor dem Eingang und dem Corpus Delicti, während andere unter Atemschutz arbeitende Einsatzkräfte zwischenzeitlich die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus freimessen. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Sie wollten nur Kaffee kochen Acht Personen erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 03.12.2022, 13:24 Uhr

Ein Großaufgebot an Rettungsdienst und Feuerwehr war am Freitagabend in die Königsberger Straße geeilt. Alle Betroffenen, darunter mehrere Kinder, kamen ins Krankenhäuser, einer auf die Intensivstation.