Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen in Nützen aufegnommen Foto: Danfoto up-down up-down Kreis Segeberg 81-Jährige in Nützen getötet: Tatverdächtiger in psychiatrischer Fachklinik Von shz.de | 25.01.2023, 11:31 Uhr

Verbrechen in Nützen im Kreis Segeberg: Eine 81-Jährige wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein 57-jähriger Tatverdächtiger befindet sich mittlerweile in einer psychiatrischen Fachklinik. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.