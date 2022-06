Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen nach dem Überfall übernommen. (Symbolfoto). FOTO: IMAGO/U. J. Alexander Kriminalpolizei ermittelt Zwei Männer überfallen junge Ukrainerin in Wohnhaus in Dassendorf Von Patrick Niemeier | 08.06.2022, 18:06 Uhr

Ein Alptraum für eine 16-Jährige aus der Ukraine. Sie wurde von zwei Unbekannten in ihrem Zimmer in einem Wohnhaus in Dassendorf überfallen und ausgeraubt.