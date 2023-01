Einige der sichergestellten Behälter mit Wasserpfeifentabak. Foto: Zoll Hamburg up-down up-down Razzien in Eimsbüttel und St. Pauli Zoll Hamburg beschlagnahmt fast 100 Kilo Tabak für Wasserpfeifen Von Guido Behsen | 11.01.2023, 10:11 Uhr

Die heiße Ware sollte offenbar an der Tabaksteuer vorbeigeschmuggelt werden: Der Hamburger Zoll hat bei mehreren Durchsuchungen in Shisha Bars an die 100 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt.