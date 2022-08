Am Montagnachmittag ist ein noch unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung in Poppenbüttel eingebrochen. Die anwesenden Bewohner bemerkten den Mann und versuchten ihn festzuhalten, doch der Mann konnte sich losreißen und unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich die Eheleute gerade auf ihrer Terrasse auf. Die 55-jährige Bewohnerin stellte im weiteren Verlauf beim Betreten ihrer Wohnung fest, dass die Eingangstür zur Wohnung offenstand.

In diesem Moment trat aus einem Zimmer der Tatverdächtige heraus. Die 55-Jährige und ihr 65-jähriger Ehemann versuchten noch, den Einbrecher festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen und durch die offenstehende Terrassentür über das Nachbargrundstück in Richtung Baggesenstieg flüchten.

Eine Sofortfahndung mit einem halben Dutzend Funkstreifenwagen und einem Diensthundeführer blieb ohne Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 16-18 Jahre

ca. 180 cm groß

schwarze Hautfarbe

der Verdächtige trug eine grüne sportliche Oberbekleidung, eine dunkle Hose und einen schwarzen Rucksack

Das Einbruchsdezernat der Region Wandsbek (LKA 152) übernahm noch am Nachmittag die Ermittlungen. Dabei kam auch die Spurensicherung des Landeskriminalamts (LKA 31) zum Einsatz. Die Ermittlungen, auch zu möglichem Stehlgut, dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/ 428656789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer Polizeidienststelle zu melden.