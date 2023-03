Im Krupunder Döner ist am Sonnabend (18. März) eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Zeugen gesucht E-Roller und Bargeld: Einbruch bei Krupunder Döner in Rellingen Von Manu Schmickler | 20.03.2023, 18:37 Uhr

In einem Rellinger Imbiss in der Nähe des Krupunder Sees ist am Sonnabend (18. März) eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.