Wohnung in Hamburg-Billstedt brennt vollständig aus Von Citynewstv | 13.02.2023, 07:30 Uhr

In der Nacht zu Montag geriet eine Wohnung in Hamburg in Brand. Eine Familie konnte sich zunächst auf den Laubengang retten.