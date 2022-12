Seit Sonntagabend vermisst: Zoran Krcinovic (12). Foto: Polizei Hamburg up-down up-down Hamburg-Lohbrügge Seit Sonntagabend vermisst: Polizei sucht 12-jährigen Zoran Von Joshua Hirschfeld | 12.12.2022, 17:32 Uhr

Die Polizei Hamburg sucht Zoran Krcinovic. Der 12-jährige Junge lebt in einer Wohngruppe in Hamburg-Lohbrügge und damit in direkter Nachbarschaft zum Kreis Stormarn. Wer den Vermissten gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.