Es ist wieder passiert: In Hamburg ist ein älterer Mann mit seinem SUV in den Geschäftsbereich der Waitzstraße geraten. Foto: tv news Kontor up-down up-down Unfall in Hamburg Waitzstraße: Senior lenkt am Mittwoch SUV in Außengastronomie Von tv news Kontor | 21.12.2022, 14:28 Uhr

Erneut hat es am Mittwoch in der Hamburger Waitzstraße gekracht. Ein Senior lenkte seinen SUV in eine Außengastronomie.