Die Helferin wurde an den Landungsbrücken betreut. Sie überstand ihre Rettungstat unterkühlt, aber ansonsten wohlauf. Foto: Blaulichtnews up-down up-down Auch Retterin fällt ins Wasser Unfall im Hamburger Hafen: Frau stürzt an Landungsbrücken von Barkasse in die Elbe Von Guido Behsen | 10.01.2023, 15:52 Uhr

Großeinsatz an den Landungsbrücken im Hamburger Hafen. Die Schiffsführerin einer Barkasse stürzte am Anleger in die Elbe. Passagiere kamen zur Hilfe.