Vier Fahrzeuge beteiligt Schwerer Unfall auf dem Mundsburger Damm in HH: Pkw überschlägt sich Von dpa | 04.09.2023, 13:37 Uhr Der Unfallverursacher und zwei weitere Personen mussten in Hamburg ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe angeordnet. Foto: Marcus Brandt up-down up-down

Ein Autofahrer geriet in den Gegenverkehr und fuhr in ein Auto, das an einer Ampel stand. Insgesamt waren vier Pkw bei dem Unfall auf dem Mundsburger Damm in Hamburg verwickelt.