Der Autofahrer hatte keine Chance. Foto: Hamburg News up-down up-down Seevetal Tödlicher Unfall auf der A1: Autofahrer fährt unter Lkw Von Hamburg News, dpa, shz.de | 25.10.2022, 09:14 Uhr

Der Autofahrer prallte mit hoher Geschwindigkeit in einen Lkw an einem Stauende. Er starb noch am Unfallort.